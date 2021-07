Meerdere doden bij aanhoudende protesten tegen Iraanse regime om gebrek aan water

Ahvaz-Teheran

Met scherpe verwijten aan de lokale autoriteiten probeert de opperste leider van Iran, ayatollah Khamenei, de protesten in de zuidwestelijke provincie Khuzestan in te dammen. Daar gaan al ruim een week grote aantallen burgers de straat op om te demonstreren tegen het gebrek aan water. Dat tekort is te wijten aan mismanagement, stelde Khamenei vrijdag. ‘Als er eerder was geluisterd naar de aanwijzingen, hadden we nu beslist niet zulke grote problemen gehad’, aldus de ayatollah.

Maar bij de demonstraties zijn inmiddels meerdere doden gevallen, stellen zowel Human Rights Watch als Amnesty International...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .