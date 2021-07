Autoriteiten in Hongkong arresteren auteurs wegens opruiing - met kinderboek over schapen

Hongkong

De vijf verdachten, twee mannen en drie vrouwen van 25 tot 28 jaar, waren leden van een vakbond voor spraaktherapeuten. Ze brachten drie kinderboeken uit met verhalen over wolven en schapen, die volgens de autoriteiten direct verwijzen naar het neerslaan van de democratiseringsbeweging vanaf 2019.

De boeken gaan over een dorp dat bewoond wordt door lieve schapen. Maar het wordt bedreigd door agressieve wolven uit een naburige nederzetting. De schapen stellen zich teweer door te staken of door er met zijn twaalven per boot vandoor te gaan, aldus samenvattingen op de website van de beroepsvereniging. Dat laatste wordt gezien als een verwijzing naar de (mislukte) vlucht van twaalf activisten per speedboot naar Taiwan.

Volgens een politie..

