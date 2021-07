Hongerstaking Brusselse kerk opgeschort, regeringscrisis afgewend

Een groep van ruim vierhonderd ongedocumenteerde migranten heeft zijn hongerstaking in Brussel voorlopig beëindigd.

Een van de hongerstakers in de Begijnhofkerk in Brussel krijgt medische hulp.

Brussel

Al 61 dagen lang hadden zij geen hap gegeten, in de hoop op deze manier een collectief pardon af te dwingen. Dat kregen ze niet, ‘maar er is een oplossing in de maak’, volgens woordvoerders.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, reageert opgelucht. ‘Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid’, schrijft hij op Twitter. ‘Hopelijk houdt hier niemand blijvend letsel aan over.’

coalitiecrisis

De hongerstaking bracht de regering deze week aan het wankelen. Mahdi weigerde de migranten een pardon toe te kennen, terwijl twee linkse coalitiepartijen dreigden om ‘binnen het uur’ uit de regering te stappen als er een hongerstaker zou overlijden.

De kwestie drukte als een gemene likdoorn op een voet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .