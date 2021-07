Japan mokt over de Olympische Spelen en vaccinaties

Japanners zijn niet enthousiast over de Olympische Zomerspelen. Maar hun afkeer van vaccinatie is deels een mythe; een falende overheid hield het percentage ingeënten laag.

Een oudere dame uit Yokohama krijgt in april het Moderna-vaccin

Tokio

Niet de Japanners faalden, maar de overheden, in tweevoud; bij de voorbereiding van de Olympische Spelen die vrijdag beginnen en twee weken duren en bij de gang van zaken rond de inentingen tegen corona, vanaf begin dit jaar. Dat blijkt uit artikelen in de Japan Times en Asahi Shimbun, de grootste krant van Japan. Bij de overheid gaat het om de landelijke regering van premier Yoshihide Suga, maar ook om het bestuur van de grootstedelijke regio Tokio, waar de Zomerspelen plaatsvinden en 14 miljoen Japanners wonen en werken.

boos

In Japan is grote verontwaardiging over het besluit van de agglomeratie-Tokio om de tweede injecties van het COVID-19-vaccin uit te stellen voor overheidsmensen en werknemers die zijdelings betrokken ..

