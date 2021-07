Rechtse Italiaanse politicus doodt migrant na ruzie in café

Een politicus van de rechtse Italiaanse partij Lega heeft een Marokkaanse migrant doodgeschoten na een woordenwisseling in een bar. De schutter, raadslid in de gemeente Voghera, is onder huisarrest geplaatst.

Rome

Lega-partijleider Matteo Salvini, fel tegen massa-immigratie, sprong meteen in de bres voor de verdachte, een voormalige politieagent met een wapenvergunning. Hij zei dat de schietende politicus veel respect geniet in de plaatselijke gemeenschap. De ex-agent, bijgenaamd De Sheriff, zou het slachtoffer zijn van een aanval en per ongeluk een schot hebben gelost. In een videoboodschap suggereert Salvini dat het raadslid uit zelfverdediging handelde. Volgens plaatselijke media, die zich op verklaringen van de schutter baseren, zou het pistool zijn afgegaan nadat de Marokkaan de ex-agent op de grond had geduwd terwijl die de politie probeerde te bellen.

Politieke tegenstanders wijzen erop dat de Lega-leider conclusies trekt, nog voor..

