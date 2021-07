Boycot Ben & Jerry’s in bezette Palestijnse gebieden na jaren campagne BDS

De Amerikaanse ijsfabrikant Ben & Jerry’s heeft aangekondigd de verkoop van ijs in de bezette Palestijnse gebieden te beëindigen. Dit besluit volgt op jarenlange BDS-campagnes tegen het bedrijf. Vijf vragen over de Boycot, Desinvesteren en Sancties-beweging (BDS).

Het verkopen van ijs in deze gebieden zou niet in lijn zijn met de waarden van Ben & Jerry’s.

Waarom is BDS nu in het nieuws?

In een verklaring maakte ijsfabrikant Ben & Jerry’s bekend geen ijs meer te zullen verkopen in de bezette Palestijnse gebieden. Het verkopen van ijs in deze gebieden zou niet in lijn zijn met de waarden van Ben & Jerry’s. Wel blijft het bedrijf verkopen in Israël.

Op Twitter reageerde de BDS-beweging opgetogen op dit besluit, dat zij ziet als ‘een beslissende stap richting het einde van de medeplichtigheid van het bedrijf in de Israëlische bezetting en de schending van Palestijnse rechten’.

Wat is BDS en waar komt de beweging vandaan?

De BDS-beweging ontstond toen 171 Palestijnse organisaties in 2005 opriepen tot een vreedzaam protest tegen de Israëlische schendingen van het i..

