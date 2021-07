‘Alle Nederlandstaligen in één staat, dat is mijn droom’, zegt Antwerpse burgemeester Bart de Wever

Antwerpen

Het is een persoonlijk standpunt en het publiek is er niet rijp voor, erkende Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen, in het tv-programma Trends Talk op het economische themakanaal Kanaal Z in België. Hij licht zijn droom telefonisch toe. ‘Als historicus weet ik dat wat nu ondenkbaar lijkt, morgen denkbaar kan zijn en overmorgen werkelijkheid.’

Aanleiding om de Groot-Nederlandse gedachte weer op tafel te leggen was een ontmoeting met de Nederlandse premier Mark Rutte. ‘Hij was te gast in Antwerpen en ik sprak de wens uit om de scheiding van 1585, toen onze stad toeviel aan de Spanjaarden, ongedaan te maken. Dan zie ik de Nederlanders wat lachen, ze weten niet wat ze ermee moeten. Voor mij is het samenkomen van alle Nederlandst..

