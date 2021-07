In Marseille blijft de oude McDonald’s een baken van hoop

Marseille

Met lege trolleys staan de mensen in de rij voor de McDonald’s, nog voor de deuren open gaan. Het is zes uur, maandagochtend. De hemel boven Marseille kleurt van roze naar zachtblauw, dezelfde tinten waarmee de muren van het fastfoodrestaurant zijn beschilderd. Als een kleine oase steekt het uit tussen het betonnen landschap van flatgebouwen en snelwegen in het noorden van Marseille.

Welkom bij l’Après M – de wereld na McDonald’s. Dat is de wereld van de voedselbank, en dat is beter dan het klinkt. ‘Hier verkopen we geen Big Mac meer en buiten we geen werknemers meer uit’, zegt Kamel Guémari. ‘Hier reiken we elkaar de hand.’

Kamel Guémari (links) is de voormalig manager van het McDonald’s-filiaal aan de noordkant van Marseille. Na de..

