Een minuut stilte voor slachtoffers noodweer

Belgi was dinsdag, op de nationale dag van rouw, een minuut stil voor de slachtoffers van de overstromingen van 14 en 15 juli. Koning Filip en koningin Mathilde brachten een bezoek aan het zwaar getroffen Verviers, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Maastricht. Op veel plaatsen hing de vlag halfstok. Ook bij de NAVO en de Europese instellingen in Brussel werd een minuut stilte in acht genomen. De overstromingen hebben aan zeker 31 mensen het leven gekost, en er worden nog steeds zeventig mensen vermist. Er werd ook stilgestaan bij het werk van de hulpverleners en reddingswerkers, die nog lang niet klaar zijn in de getroffen gebieden. <