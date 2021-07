Bad Neuenahr is bedekt met een doodskleed van slijk. ‘Zoiets als dit heb ik nog nooit gezien’

Bad Neuenahr

Op het kerkhof van Bad Neuenahr is te zien hoe zwaar getroffen het toeristenstadje in de Eifel is. De stenen staan schots en scheef, veel graven zijn kapot en omgeworpen, er ligt een halve meter gladde smurrie op. Sinds de watersnoodramp voert de weg naar het kerkhof eerst langs een autokerkhof, stapels autowrakken benemen het zicht op de middeleeuwse stadsmuur en de poorten. De verwrongen auto’s zijn besmeurd met dezelfde stoffige, crèmekleur die alles, maar dan ook werkelijk alles in Bad Neuenahr bedekt. Die kleur is het doodskleed van een riviertje dat in vier uur tijd steeg van een halve meter tot 8 meter hoogte, ligt tot ver buiten de bebouwde kom. Dat komt omdat de vele hulpvoertuigen met zware banden de modder me..

