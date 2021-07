Bedoeld voor terroristen, gebruikt tegen journalisten: wat je moet weten over Pegasus

Amsterdam

wat is Pegasus en hoe werkt het?

Pegasus is een softwareprogramma waarmee inlichtingen- en veiligheidsdiensten telefoons van criminelen en terroristen bespioneren. Is een telefoon besmet met dit programma, gebouwd door het Israëlische bedrijf NSO Group, dan kan de dienst onder meer meekijken met de camera, telefoontjes afluisteren en iemands gps-locatie volgen.

Aanvankelijk moest de telefoongebruiker op een malafide link klikken voordat het spionageprogramma ongemerkt werd geïnstalleerd. Tegenwoordig is Pegasus zo geavanceerd dat zo’n linkje niet meer nodig is. Zo bleek uit onderzoek van Amnesty International dat iPhones dankzij een beveiligingslek in iMessage werden geïnfecteerd via een onzichtbaar berichtje – een deuk in het ima..

