Zeedieren sterven bij miljarden door hittegolf aan de westkust van Amerika: dit gaat vaker gebeuren, vrezen biologen

De afgelopen weken werd aan de westkust van de VS en Canada hitterecord na hitterecord gevestigd. Onderzoekers berekenden hoe groot de kans was dat de hittegolf van eind juni zou ontstaan, en concludeerden dat het vrijwel onmogelijk is dat dit zonder klimaatverandering had gekund. Maar nu treft de warmte ook het waterleven hard. Dit is een voorbode van wat de opwarming van het klimaat vaker teweeg kan brengen, vrezen biologen.

‘Dit is te vergelijken met een catastrofale instorting van een gebouw, waarbij het dodental blijft oplopen en je blij bent dat je overlevenden vindt’, beschrijft Christopher Harley, marien bioloog aan de Universiteit van British Columbia. Dieren die in het getijdengebied leven, zoals zeesterren, m..

