De Japanners zitten helemaal niet te wachten op de Olympische Spelen

Tokio

In Istanbul en Madrid hebben de afgelopen maanden ongetwijfeld heel wat zuchten van verlichting geklonken. Hoe anders was dat in december 2013, toen de Olympische Zomerspelen van 2020 aan de Japanse hoofdstad Tokio werden toegekend. De Japanners waren uitzinnig, de Turken en de Spanjaarden diep teleurgesteld. De Spelen kosten handenvol geld, het grootste sportevenement ter wereld organiseren blijft voor veel steden echter de ultieme droom.

Voor de Japanners betekende de toewijzing nog veel meer dan dat: het was de bevestiging dat ze in de rest van de wereld nog serieus werden genomen, na de zeebeving en de daaropvolgende kernramp in Fukushima twee jaar eerder. In 2020 zou het land weer helemaal op orde zijn. De geraamde kosten ..

