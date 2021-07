Rusland heeft Amerikaanse klimaatgezant Kerry geen enkele toezegging gedaan

De plotseling ontstane kraters in Noord-Siberië zijn volgens de Russische Academie van Wetenschappen waarschijnlijk het gevolg van de klimaatverandering, waardoor ondergrondse gassen de smeltende ijskap kunnen wegblazen..

Moskou - Washington

Kort na het bezoek aan Moskou van John Kerry heeft het Kremlin stellig ontkend de bijzonder gezant van de Amerikaanse president voor het klimaatbeleid ook maar iets te hebben toegezegd. ‘Rusland doet al veel aan het terugdringen van broeikasgassen’, citeert het staatspersbureau Tass Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov, die benadrukte dat ‘Rusland Kerry geen enkele belofte heeft gedaan’.

Kerry was afgelopen week drie dagen in Moskou, waar hij overleg voerde met de Russische klimaatgezant Ruslan Edelgerijev, buitenlandminister Sergei Lavrov en een telefoongesprek had met president Vladimir Putin. Daarin ‘besprak hij met zijn Russische collega’s verschillende aspecten van de internationale klimaatagenda’, aldus het Kremlin. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .