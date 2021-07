Klimaatverandering oorzaak van droogte en honger op Madagaskar

In Madagaskar voltrekt zich een humanitaire ramp. Het land is droog, leeggevreten door sprinkhanen, weggeblazen door de wind, en meer dan 1 miljoen mensen worden door honger bedreigd. En dat is een direct gevolg van de klimaatverandering, in een wereld waar miljardairs voor de lol naar de ruimte reizen.

Amsterdam

Op het menu staat al maanden niets anders dan een handvol sprinkhanen, onrijpe rode cactusvruchten of wilde bladeren. Lepels of kommen om mee te eten zijn verkocht, net zoals alle andere huisraad, om voedsel te kopen. Nu alles op is rest alleen het karige voedsel dat haar kinderen in het bos vinden, voor water om het te wassen moet Tamaria elke dag 4 kilometer lopen.

Tamaria, moeder van zeven kinderen, is een van de honderdduizenden slachtoffers van de ergste hongersnood die Madagaskar in veertig jaar heeft getroffen. Naar schatting 1,1 miljoen inwoners worden door honger bedreigd, zeker 14.000 mensen verkeren in de meest ernstige ‘catastrofale’ fase (5) van ondervoeding. Zonder hulp verdubbelen deze aantallen in enkele maanden, ..

