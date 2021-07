Kurt Westergaard 1935-2021: Gijzelaar van zijn eigen penseelstreek

De Deense cartoonist Kurt Westergaard stond aan de vooravond van een vredige oude dag, toen hij de profeet Mohammed met een bom in een tulband tekende. Het zette zijn leven op zijn kop. Westergaard is vorige week op 86-jarige leeftijd overleden.

Kopenhagen

Het kostte Kurt Westergaard ongeveer een uur om de cartoon te tekenen die een van de grootste crises in het buitenlands beleid van Denemarken sinds de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. En waardoor zijn leven permanent werd bedreigd. De tekening van de profeet Mohammed met een tulband met een bom erin verscheen in september 2005 in de krant Jyllands-Posten, samen met elf andere Mohammed-weergaven door cartoonisten.

In die tijd dacht hij er niet veel over na hoe controversieel het zou kunnen zijn om de profeet van de islam te tekenen. ‘Voor mij was het een van de gebruikelijke taken. Het was niet iets waar ik veel over nadacht. Ik dacht gewoon na over hoe ik de tekening moest maken’, zei Kurt Westergaard in 2015 in een i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .