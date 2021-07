‘Nu snel en stil zijn’: (illegaal) wandelen op ’s werelds mooiste daken in Sint-Petersburg

Sint Petersburg staat bekend om zijn prachtige vergezichten over paleizen en kathedralen. De avontuurlijke toerist kan nu over een pad van dakleer apenkooien tussen kabels, antennes en masten. ‘Opgepast, geen foto’s hier, eerst naar een veiliger dak!’

Sint Petersburg

Aan de voet van een statig flatgebouw in het centrum van Sint Petersburg blijft de gids staan. Vlug tikt hij een code in op een intercom en een poort zwaait open. Zeventien toeristen glippen erdoor, een binnenplaats op. ‘Nu snel en stil zijn’, fluistert de gids tegen de groep als ze een trappenhuis in sluipen. ‘Er wonen hier mensen.’

Puffend haasten de toeristen zich naar de vijfde verdieping. Boven heeft de gids het zolderluik al van het slot gehaald met een loper. Hij is via een laddertje het dak opgeklommen en steekt zijn hand uit naar de toeristen die één voor één omhoog klauteren: een echtpaar met een 12-jarig dochtertje, een vriendinnenclub in zomerjurken, twee knuffelige stelletjes, een vrouw in een mantelpakje.

Dan s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .