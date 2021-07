Erftstadt

Er kwamen in Duitsland zeker 90 mensen om het leven in deelstaat Rijnland-Palts en 43 in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. Bovendien waren er halverwege het weekend nog veel vermisten. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 20 slachtoffers. In de buurlanden zijn door overstromingen en zware neerslag veel bewoonde gebieden onder water gelopen en huizen weggevaagd. Op sommige plaatsen viel de stroom uit, lag telefonie plat en waren wegen en spoorwegen onbegaanbaar. Het reddingswerk was ook zaterdag nog in volle gang. De Duitse regionale omroep WDR berichtte dat alleen in Noordrijn-Westfalen al zo’n 19.000 reddingswerkers bezig waren. Het einde van de wate..

