In Bergamo heeft iedereen wel iemand verloren aan corona. ‘Een hele generatie is weggevaagd’

Vijfhonderd nabestaanden van corona-slachtoffers eisen schadevergoeding van de Italiaanse overheid. Zij verwijten de staat nalatigheid. In de zwaarst getroffen stad Bergamo waar de uitbraak begon, treuren de nabestaanden. ‘Een hele generatie is weggevaagd.’

Priesters Marcello Crotti en Mario Carminati besprenkelen op 28 maart 2020 de doodskisten in de San Giuseppe-kerk in Seriate, net buiten Bergamo.

Bergamo

Don Mario Carminati is pastoor in de San Giuseppe-kerk in Seriate, een dorp net ten oosten van Bergamo. Hij wijst in zijn godshuis naar het middenpad. ‘Als je goed kijkt kun je nog zien waar ze hebben gestaan, de lijkkisten.’ Tussen de houten kerkbanken op de marmeren vloer zijn in het tegenlicht vage langwerpige vlekken te zien, de tientallen kisten hebben krassen op de kerkvloer achtergelaten. ‘In totaal hebben wij hier 270 overledenen te gast gehad.’

militaire voertuigen

De foto’s in de kerk zijn iconisch. Met de rijen lichtbruine kisten in Don Mario’s kerk begon de tragedie van Bergamo langzaam door te dringen tot de rest van Italië en Europa. Echt..

