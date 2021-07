Grootschalig onderzoek toont aan: 10.000 plant- en diersoorten sterven uit door kap Amazone

De Amazone wordt in hoog tempo gekapt. Tienduizend plant- en diersoorten staan op het punt van uitsterven. Dit staat in een onderzoek naar de huidige staat van het grootste regenwoud ter wereld.

Rio de Janeiro

Het rapport is samengesteld door een groep van tweehonderd internationale wetenschappers. Nog niet eerder is er zo’n gedetailleerd en grootschalig onderzoek verschenen over de staat van het regenwoud. De wetenschappers zeggen dat ‘het noodzakelijk’ is dat ontbossing binnen tien jaar volledig wordt gestopt en begonnen wordt met herstelwerkzaamheden. Op dit moment is 35% van de Amazone ontbost of verschraald. Daardoor lopen 8.000 inheemse planten en 2.300 dieren veel risico uit te sterven.

Het behoud van het regenwoud is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. De grond en vegetatie van de Amazone houdt 200 miljard kilo koolstof vast. Dat is vijf keer zoveel als de wereldwijde uitstoot van CO2. Maar de Braziliaans..

