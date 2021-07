Zuid-Afrikaanse kerk: Geef plunderaars amnestie als eerste stap naar vergeving en genezing

Johannesburg

De amnestie moet twee weken duren. Iedereen die meedeed met de plunderingen in de provincies Gauteng en KwaZulu-Natal kan dan gestolen spullen terugbrengen en verdere vervolging voorkomen. Bisschop Malusi Mpumlwana heeft dit voorstel ingediend bij president Cyril Ramaphosa. ‘Kerken proberen nu al mensen die plunderden te motiveren om gestolen spullen in te leveren bij de politie.’ Mpumlwana hoopt dat dit een eerste stap is op de weg naar vergeving en genezing.

De afgelopen week sloegen mensen - vooral arme jongeren en supporters van ex-president Jacob Zuma - aan het plunderen en vernielen. E..

