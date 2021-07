Het Europese klimaatplan is ambitieus. Is het niet ‘een beetje veel’? ‘Niks doen leidt tot enorme kosten’

Nog niet eens zolang geleden werd er vooral gepraat over Europese klimaatmaatregelen. Woensdag presenteerden Frans Timmermans en Ursula von der Leyen in Brussel een megapakket aan wetsvoorstellen onder het motto: geen woorden, maar daden. Nu rijst bij sommigen de vraag: gaan we niet te snel?

Brussel

Fit for 55 luidt de naam van het 12.000 pagina’s tellende pakket van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. De stapel wetten en maatregelen moet ertoe leiden dat de CO 2 -uitstoot in de EU in 2030 met 55 procent is teruggebracht ten opzichte van de situatie in 1990. Twee in het oog springende maatregelen: in 2030 wordt 40 procent van alle energie groen opgewekt en vanaf 2035 worden er geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer in de EU verkocht.

Als eurocommissaris Frans Timmermans zijn zin krijgt, verandert de Europese samenleving vergaand.

De voorgestelde aanpak van de Europese Commissie krijgt brede steun. Zo stut de VVD in het Europees Parlement bij monde van parlementslid Jan Huitema de hoof..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .