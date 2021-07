Ook chaos en doden in Duitsland, België

Maastricht

Dit betekent dat een deel van de schade door de overheid wordt vergoed. Hevige regenval en hoog water teisteren de provincie al dagen. De zwaarste buien zijn voorbij, maar het hoge water uit de Ardennen moet nog komen. In het zuiden van de provincie zijn grootschalige evacuaties aan de gang. De Maas stond nog nooit zo hoog als nu. Defensie stuurde donderdagmiddag honderden extra militairen naar Limburg.

In Duitsland meldt de politie dat er 59 mensen zijn overleden; tientallen mensen worden vermist. Hele gemeenten zijn afgesneden van de buitenwereld. In Schuld, een dorp van 650 inwoners, kwamen zeker achttien mensen om het leven. In de regio Keulen zijn twintig mensen omgekomen, van wie vijftien in de stad Euskirchen. Ook zijn me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .