Anarchie in straten van Zuid-Afrika

Zuid-Afrika staat in brand. Wat begon met autobrandjes in de provincie KwaZulu-Natal uit woede over de celstraf van oud-president Jacob Zuma, is uitgelopen op totale anarchie. Werkloze jongeren helpen in een paar dagen hun eigen toekomst om zeep door gewelddadige plunderingen en vernielingen.

De plunderaars zijn meestal arme jongeren, zoals deze jongen die is opgepakt bij de plundering van een winkelcentrum in Soweto, Johannesburg. Van de Zuid-Afrikaanse jeugd is 63,3 procent werkloos.Â

Johannesburg

Winkelcentra, supermarkten en restaurants worden geplunderd, vernield en in brand gestoken in de provincies Gauteng en KwaZulu-Natal. Arme jongeren graaien erop los. In de regio rondom Durban alleen al zijn 40.000 winkels geplunderd en beschadigd. Maar de plunderaars denken niet na over de desastreuze langetermijngevolgen.

‘Bedenk eens wie jou helpt als je boodschappen doet bij Pick n Pay, Checkers, Makro en alle andere winkels in dit land?’, schrijft de Zuid-Afrikaanse opiniemaker Nthabi Nhlapo in een open brief aan de rell..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .