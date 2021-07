Kinderen missen door corona andere vaccinaties

New York

Dat maken Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag bekend. Het gaat meestal om kinderen uit sloppenwijken, conflictgebieden of afgelegen streken. Het aantal gevaccineerde kinderen is door deze terugval terug op het niveau van twaalf jaar geleden. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Suzanne Lazlo, directeur van Unicef Nederland. ‘Minder vaccineren betekent dat meer kinderen ziektes kunnen krijgen die voorkomen kunnen worden, zoals polio, mazelen en tetanus. Met het risico dat de ene gezondheidscrisis overgaat in een volgende.’

‘Terwijl landen schreeuwen om corona-vaccins, hollen we achteruit met andere vaccinaties’, constateert Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. ‘Uitbraken van deze ..

