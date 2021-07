Brussel voorziet veel strijd over groen megapakket om klimaatdoelstelling te halen

De Europese Commissie presenteert vandaag het grootste wetgevende pakket uit haar geschiedenis om de klimaatdoelstelling voor 2030 (minstens 55 procent minder CO 2 -uitstoot) te halen. De Commissie maakt een eind aan de productie van benzine- en dieselauto’s, verhoogt de prijs voor brandstof en zet een nieuw sociaal klimaatfonds op van 20 miljard euro per jaar om ‘energiearmoede’ onder burgers te voorkomen.

In het Europees Parlement keren zowel de liberalen als de Groenen zich tegen het beprijzen van de CO 2 -uitstoot van benzine, diesel en gas. Volgens de Groenen is het een te bot middel.

Brussel

Het pakket telt dertien wetsvoorstellen plus een bossenstrategie en raakt vrijwel alle burgers en economische sectoren. De Commissie verwacht harde en moeilijke discussies met de lidstaten en het Europees Parlement, die de voorstellen moeten goedkeuren. De afrondende discussie in de Commissie vandaag kan nog tot aanpassing van de plannen leiden.

Commissievoorzitter Von der Leyen en Commissaris Timmermans (Green Deal) zullen benadrukken dat het 2030-doel door alle EU-landen is onderschreven en noodzakelijk is om klimaatneutraliteit (netto geen CO 2 -uitstoot) in 2050 te halen. Alles wat de lidstaten uit het pakket schieten moet op een andere wijze gecompenseerd worden.

Politiek explosief is het voorstel om de prijs van brandstof voor a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .