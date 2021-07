Coup versterkte Erdogans macht

De couppoging vijf jaar geleden in Turkije was een aanval op de democratie. President Erdogan greep de gebeurtenissen aan om die verder te ondermijnen.

Ankara

Eén vraag is nog altijd niet beantwoord, vijf jaar nadat in Turkije een – mislukte – staatsgreep was gepleegd: wat is er precies gebeurd in de nacht van 15 op 16 juli 2016?

Tot zover de coup zoals de putschisten die voor ogen hadden. Verder liep alles mis, vanuit hun optiek. Andere legeronderdelen, hoge bevelhebbers en de politie keerden zich tegen hen. Burgers kwamen na een oproep van Erdogan de straat op en posteerden zich voor de voertuigen van de rebellerende militairen.

Bovendien was de putsch zeer amateuristisch. De coördinatie was zoek en de coupplegers negeerden een belangrijke les uit hoofdstuk 1 van het standaardwerk Staatsgreep voor beginners: zorg dat je ogenblikkelijk de massamedia in handen krijgt. Afgezien van die..

