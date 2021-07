Kwellend regime, blijde gezichten

Caïro

Met houtskool wordt met precisie een portret van de Egyptische president al-Sisi afgerond. ‘Ik word aangemoedigd om te tekenen tijdens mijn gevangenschap en ze geven mij al het benodigde tekenmateriaal’, vertelt de tekenaar. Naast hem is opzichtig een setje gloednieuwe en ongeslepen potloden neergelegd. Het plaatje past precies in het beeld dat het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken wil laten zien in deze voor journalisten georganiseerde rondleiding in de gevangenis. Na onophoudelijke kritiek van mensenrechtenorganisaties op de behandeling van gevangenen hoopt Egypte op deze manier dat beeld te keren.

Door het flink toegenomen aantal politieke gevangenen in het land, zijn er de afgelopen tien jaar zeker 35 gevangenissen bij..

