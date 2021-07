EU akkoord met 393 miljard voor herstelplannen. Italië en Spanje grootste afnemers

De eerste twaalf met EU-geld gefinancierde herstelplannen krijgen vandaag groen licht van de Europese ministers van Financiën. In totaal gaat het om 393 miljard euro, met Italië (191,5 miljard euro) en Spanje (69,5 miljard euro) als grootste afnemers. Ondanks het grote bedrag, wordt geen discussie verwacht tussen de financiënministers.

Brussel

De herstelplannen zijn – voor Brusselse begrippen – in recordtijd goedgekeurd. De eerste uitbetalingen volgen nog deze maand. Mocht komende jaren blijken dat de miljarden niet juist of frauduleus worden besteed, dan kan de geldkraan worden dichtgedraaid. Onder druk van demissionair premier Rutte is een ‘noodrem’ ingebouwd.

Vorig jaar juli stemden de Europese regeringsleiders in met het oprichten van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro om de EU-landen uit de coronarecessie te trekken. Een moeizaam bevochten doorbraak – de EU-top duurde vier dagen en nachten – omdat de Europese Commissie het geld leent op de kapitaalmarkt en doorgeeft aan de lidstaten. Nederland ..

