Waarom de regering-Biden boos is over de mediaplannen van Polen

Sleutelt de Poolse regeringspartij PiS weer aan de persvrijheid? De Amerikaanse regering is verbolgen over een voorstel dat de belangen van mediabedrijf Discovery in de Poolse nieuwszender TVN24 bedreigt.

Wat wil de PiS?

Parlementariërs van de nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) hebben een initiatiefwet opgesteld. Daarin staat dat dat een zendvergunning alleen mag worden verleend aan een buitenlandse bedrijf waarvan de statutaire zetel of vaste verblijfplaats zich bevindt binnen de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Formeel is het doel te voorkomen dat cruciale informatiestromen in Polen ongecontroleerd in buitenlandse handen komen.

Wat heeft de grote zender TVN24 hiermee te maken?

TVN24 is sinds 2001 een Pools commercieel nieuwskanaal, maar in de zomer van 2017 kwam het in handen van het Amerikaanse Discovery. Daarmee voldoet het bedrijf niet aan het wets..

