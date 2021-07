Beiroet toetert, huilt, scheldt en bidt in lange rijen voor de pomp. ‘Dieven, dieven, dieven!’

Beiroet

Mustafa Hammoud, 24 jaar, een uitgeput gezicht boven een rode overall van de oliemaatschappij Total, is pompbediende in de Libanese hoofdstad Beiroet. Hij staat aan de frontlijn van de zoveelste crisis die het bijna failliete Libanon teistert. De benzine is op.

De benzinecrisis is de zoveelste stuiptrekking van de Libanese powers that be , die van geen wijken weten. De regering is al 11 maanden demissionair. Prominente politici worden verdacht van betrokkenheid bij de allesverwoestende explosie in de haven van Beiroet, bijna een jaar geleden, maar doen er alles aan om strafvervolging te ontlopen. Het Libanese pond blijft in waarde kelderen.

Libanon, een land waar mensen met een beetje geld rond sjezen in een roze (zij) of leger..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .