President Brazilië dreigt verkiezingen af te gelasten

Brasilia

‘Ik ben niet bang voor verkiezingen. Ik zal de presidentiële sjerp geven aan degene die wint na een controleerbare en betrouwbare stemming’, zei Bolsonaro tegen aanhangers in de hoofdstad Brasilia. Volgens een recente opiniepeiling ligt Bolsonaro ver achter op zijn belangrijkste rivaal, de linkse ex-president Lula, 49 tegen 35 procent in de tweede ronde. De positie van Bolsonaro is verzwakt doordat hij weinig deed tegen de coronapandemie die in Brazilië veel slachtoffers maakte. Meer dan de helft van de Brazilianen vindt dat hij het slecht doet.

De president wordt geconfronteerd met straatprotesten en een onderzoek van het parlement naar zijn beleid inzake de pandemie. Daarnaast loopt een gerechtelijk onderzoek naar corruptie bij ..

