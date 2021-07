Zweedse olieschuld in Zuid-Sudan

Juba

Miljoenen burgers werden uit hun dorpen verjaagd door meedogenloze soldaten en milities in de ellenlange burgeroorlog in Sudan. Met moord, brandstichting en andere gruwelijke terreurdaden werden in de jaren ­negentig zo grote ­delen van het olierijke zuiden van Sudan compleet ontvolkt. Kan een Zweeds oliebedrijf dat destijds in het gebied opereerde, medeverantwoordelijk worden gehouden voor de oorlogsmisdaden?

Dat is de vraag die predikant James Ninrew (61) bezighoudt, op de tiende verjaardag van Zuid-Sudan. De gereformeerde kerkleider ziet weinig reden voor een feestje. ‘We zijn er als Zuid-Sudanezen totaal niet in geslaagd onze eigen verwachtingen van de onafhankelijkheid waar te maken’, verklaart hij over de telefoon vanuit de hoof..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .