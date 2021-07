Op zoek naar het menselijk gezicht achter de genocide van Srebrenica

Aanstaande zondag, 11 juli, vindt de herdenking van de genocide in Srebrenica plaats. De Nederlandse kunstenaar Nick Teunissen, woonachtig in Bosnië, schreef een boek over Esmir. Hij is een van de jonge mannen die deze gruwelijke gebeurtenis niet overleefde.

Sarajevo

‘Esmir was een heel vrolijke jongen met kwaaie kattenstreken. Hij was zachtaardig en behulpzaam, zorgde tot het laatste moment voor iedereen om hem heen en bleef altijd veerkrachtig.’ Dat is de conclusie die Teunissen trekt na het schrijven van zijn boek, maar wat volgens hem ook spreekt uit de foto die op de cover prijkt. ‘Hij lacht op die foto. Terwijl hij zich op dat moment in de hel op aarde bevindt. Hoe is dat mogelijk?’

Teunissen vertelt een voorbeeld waaruit de humor en veerkracht van de jongen blijkt. Esmirs vriend Osman moet tijdens de bezetting van Srebrenica jerrycans met water vullen voor zijn moeder. Er zijn twee opties: een waterbron bij het kerkje om de hoek of twee kilometer verderop bij een rivier. De je..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .