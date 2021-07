‘Visser beslist mee over windparken op zee’

Vissers krijgen een mede-beslissende stem bij de bouw van nieuwe windparken op zee. Dat concludeert Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) nu het Europees Parlement (EP) met ruime meerderheid (512 voor, 21 tegen en 159 onthoudingen) zijn rapport over de uitrol van wind op zee heeft overgenomen. De stemming was dinsdagavond, de uitslag werd woensdag bekendgemaakt.

Straatsburg

Het rapport van Peter van Dalen vraagt aandacht voor de mogelijk negatieve gevolgen van de bouw en exploitatie van windturbines voor het leven in zee, voor de visserij en voor gemeenschappen die van de visserij afhankelijk zijn. Volgende stap in het proces is dat de Europese Commissie wetgeving gaat voorbereiden.

Volgens Van Dalen kunnen lidstaten niet meer naar eigen inzicht nieuwe windparken op zee bouwen. Ze moeten hun plannen eerst aan Brussel voorleggen. Vervolgens moet er een effectrapportage worden gemaakt, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de impact op het milieu maar ook naar de gevolgen voor de visserij en voor lokale gemeenschappen die van de visserij afhankelijk zijn. Daarbij is het voorzorgsbeginsel van toepas..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .