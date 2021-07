‘Koning Mswati III houdt de bevolking bewust arm zodat ze onderdanig blijven’

De laatste absolute monarchie in Afrika – eSwatini – zucht onder de druk van de arme bevolking en een handjevol onderzoeksjournalisten. Journalist Zweli Martin Dlamini volgt al jaren kritisch alle corruptieschandalen van het koninklijk huis voor Swaziland News. ‘Ik ben gemarteld, mijn vrouw ook, maar ik kan niet stoppen met vechten voor verandering.’ De laatste absolute monarchie in Afrika – eSwatini – zucht onder de druk van de arme bevolking en een handjevol onderzoeksjournalisten. Journalist Zweli Martin Dlamini volgt al jaren kritisch alle corruptieschandalen van het koninklijk huis voor Swaziland News. ‘Ik ben gemarteld, mijn vrouw ook, maar ik kan niet stoppen met vechten voor verandering.’

Mbabane

Zweli Martin Dlamini belt vanaf een onbekende locatie. Af en toe benoemt hij iets ‘off the record’ als het zijn verblijfplaats – of dat van zijn gezin – kan prijsgeven. Hij is een van de weinige onderzoeksjournalisten die eSwatini rijk is, ook al is de koninklijke familie hem liever kwijt. ‘De laatste keer dat ik werd opgepakt voor het schrijven van een kritisch artikel over de k..

