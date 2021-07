‘Downers’ eisen herziening Britse abortuswet

In Engeland zijn een vrouw met downsyndroom en een moeder van een jongetje met down naar de rechter gestapt. Ze vechten de ‘diep kwetsende’ Britse abortuswet aan.

Londen

Heidi Crowther (25) woont in Coventry met haar man James. ‘Ik laat dat niet gebeuren. Dat iemand zoals ik of James geaborteerd mag worden nog vlak voor de geboorte, dat kan gewoon niet’, zegt zij. Ze hebben allebei het syndroom van Down.

Máire Lea-Wilson (33) is accountant in Londen en heeft twee zoontjes. ‘Ze zijn mij even veel waard, maar voor de wet niet’, zegt zij. Abortus is onder de Britse wet toegestaan tot de 24e week van de zwangerschap. Maar als een ‘ernstige afwijking’ bij de foetus wordt ontdekt, mag het ook daarna. Haar zoon Aidan van twee, die down heeft, had tot aan de geboorte geaborteerd mogen worden.

De twee vrouwen doen dinsdag en woensdag hun verhaal voor de Britse Hoge Raad in Londen. Zij hebben de minister van V..

