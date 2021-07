Zelfs supermarkt doelwit van Russische hackers, en Moskou doet niets

Amsterdam

Er valt niet meer aan te ontkomen: ook gijzelsoftware is politiek geworden. De hack van het Amerikaanse softwarebedrijf Kaseya afgelopen weekeinde door het Russische REvil is de zoveelste in een lange rij waarbij de effecten van gijzelsoftware op het openbare leven merkbaar zijn. In Zweden werd supermarktketen Coop gedwongen achthonderd winkels te sluiten.

reactie Biden

Het is vooral de industriële wijze waarop de criminele groeperingen toeslaan en de pertinente weigering van Rusland om iets aan de aanvallen vanuit Rusland te doen, waardoor het onderwerp steeds hoger op de politieke agenda staat. Als blijkt dat de Russische regering er iets mee te maken heeft, z..

