Chili laat een commissie uit het volk nieuwe grondwet schrijven

Het is een grondwetsexperiment dat kán mislukken, maar hoop wint het in Chili. Een commissie van het volk, waarin geen groep overheerst, gaat een nieuwe basis leggen voor het Zuid-Amerikaanse land.

Mexico-Stad

De leus ‘Chili is ontwaakt!’ prijkte in oktober 2019 op spandoeken tijdens grote protestmarsen die vaak eindigden in gewelddadige confrontaties met de oproerpolitie. Vooral jongeren, geboren na de dictatuur van generaal Augusto Pinochet, gingen massaal de straat op om een nieuw Chili te eisen. Het land van hun ouders moest op de schop, scandeerden ze, een land dat tussen 1973 en 1990 in een vrijemarkteconomie was gedwongen waarin niet alleen de pensioenen, het onderwijs en de zorg zijn geprivatiseerd, maar zelfs het water geen publiek goed is.

Toen repressie niet bleek te werken tegen de ontwaakte Chilenen, koos de rechtse president Sebastian Piñera de vlucht naar voren. Als er zoveel mis was met Chili, moest het zichzelf maar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .