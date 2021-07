23-jarige studente krijgt in Marokko 3,5 jaar vanwege parodie op de Koran

Een Marokkaans-Italiaanse vrouw van 23 is veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf omdat ze op Facebook een parodie op de Koran had gedeeld. Haar ouders vertellen dat ze in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

De studente deelde een parodie op de Koran. In Marokko is dat verboden.

Rabat

De identiteit van de vrouw is niet bekend gemaakt. De Facebook-post die ze in 2019 deelde, bevatte een lofzang op alcoholgebruik. In de islam is het drinken van alcohol verboden. De post parodieerde de tekst van Surat Al-Kawthar, hoofdstuk 108 van de Koran, en maakte daar ‘Surat al-Whiskey’ van.

In juni arresteerde de Marokkaanse politie de vrouw toen ze vanuit Frankrijk, waar ze studeert, aankwam op de luchthaven van Rabat. Ze was zich er niet van bewust dat er al sinds 2019 een arrestatiebevel tegen haar liep.

De rechter in Marrakesh oordeelde op 30 juni dat de bewuste Facebook-post een ‘aanval op de islam’ was. De vrouw moet naast de gevangenisstraf ook een boete van 5.000 euro betalen.

Volgens haar vader wist ze ook niet wat ..

