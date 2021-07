Het Europarlement vergadert weer in Straatsburg, maar dat kan dus niet

Vijftien maanden vergaderde het Europees Parlement niet in Straatsburg, waar het maandelijks een week neerstrijkt. Volgens parlementsvoorzitter David Sassoli laten de versoepelingen van de coronamaatregelen vergaderen in de Franse stad weer toe, temeer nu Frankrijk ‘geel’ is en de meeste Europarlementariërs zijn ingeënt.

Vorige maand riepen onder meer de Europarlementariërs Bas Eickhout (GroenLinks) en Peter van Dalen (ChristenUnie) in een brief op om geen risico’s te nemen en pas na de zomervakantie weer in Straatsburg te vergaderen. Vorige maand waren zij afwezig, maar vandaag reizen ze toch weer naar de Franse stad.

Eickhout voelt zich min of meer gedwongen. ‘Ik ga wel een dag korter dan normaal, maar het is lastig ..