Gaat Afrika’s laatste monarchie ten onder?

Mbabane

Het kleine bergachtige koninkrijk

eSwatini ligt ingeklemd tussen Mozambique en Zuid-Afrika. Al vijfendertig jaar regeert koning Mswati III het land tot in het kleinste detail. Tot nu toe zonder veel verzet van de bevolking: de Swazi’s. Maar dat is de afgelopen weken veranderd. Dagelijks wordt er geprotesteerd in de twee grote steden van het land: Mbabane en Manzini. Winkels die banden hebben met de koninklijke familie worden leeggeroofd en stukgeslagen. De politie grijpt in met traangas en rubberen kogels, maar er circuleren ook filmpjes op sociale media van jongeren die met scherp zijn doodgeschoten en militairen die de deuren langsgaan op zoek naar demonstranten om ze vervolgens op straat te mishandelen.

De aanleiding voor de dem..

