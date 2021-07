Het geheim van de Hongaarse Rotterdammer Gábor: hij is homo. ‘Mijn ouders zouden het niet accepteren’

Gábor grijpt alles aan - internationale studie en baan - om niet te hoeven terugkeren naar zijn geboorteland Hongarije. Als homoseksuele man leeft hij elke dag in angst of hij wordt ‘ontdekt’ door zijn Hongaarse familie en kennissen. ‘Ik ga pas terug naar Hongarije als de regerende partij Fidesz het veld heeft geruimd.’

Rotterdam

Gábor (27) is één van de vele Rotterdammers die op deze druilerige dag het Schouwburgplein doorkruisen. Met zijn capuchon op kijkt hij schichtig om zich heen. Zijn lichaamstaal vertelt het verhaal van iemand die niet gezien of zelfs ontmaskerd wil worden.

‘Ik vind het spannend om mijn verhaal te vertellen’, geeft hij gelijk toe nadat we een plekje hebben gevonden in een eetcafé. Na de stortvloed van anti-homonieuws uit Hongarije wil hij aan mensen in Nederland laten zien wat de impact van homofobie is op zijn leven.

Gábor is een christelijke Hongaarse student van de Erasmus Universiteit die, vanwege zijn homoseksualiteit, alles aangrijpt om weg te blijven uit zijn thuisland. Hij rond binnenkort zijn master af in Nederland en..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .