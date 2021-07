Terwijl patiënten stierven, vierde de opiatensector zijn successen

Een langverwacht megaproces tegen de keten van bedrijven achter de opiatenepidemie in de Verenigde Staten, is dinsdag begonnen. Sinds 1999 zijn een half miljoen Amerikanen overleden aan hun verslaving aan pijnstillers.

New York

‘De winsten schoten omhoog en onze gemeenschappen raakten verwoest’, sprak advocaat Jayne Conroy in haar pleitrede. De eerste zitting van het megaproces had niet plaats in een rechtszaal, maar vanwege de hoge opkomst in een collegezaal van een rechtenopleiding in Long Island. De opiatenfabrikanten hadden een leger aan advocaten laten uitrukken. Juryleden luisterden aandachtig, mondkapjes op.

De zaak is aangespannen door de staat New York en de districten Suffolk en Nassau. De makers van de medicijnen en de opiatenverslaafden leven in een parallel universum, vervolgde advocaat Conroy, namens Suffolk. De zeven verdachten zouden de pijnstillers (oxycodon, tramadol, morfine en fentanyl) zeer agressief op de markt hebben gebracht en te..

