De laatste dagen van Pompeï, in het snikhete Lytton. ‘Het is verschrikkelijk. Alles stond in brand’

Lytton

De hoogste temperatuur ooit in Canada was er zondag al gemeten: 49.6 graden Celsius, ofwel 121.3 graden Fahrenheit. Maar nu kregen de 350 inwoners van Lytton, een dorp in de meest westelijke Canadese provincie British Columbia, als eersten te maken met een mogelijk vervolg op de extreme hitte die het anders zo koude land sinds vrijdag teistert: bosbranden. ‘Het is verschrikkelijk. Alles stond in brand. Het duurde ongeveer 15 minuten vanaf de eerste rookontwikkeling tot er plotseling overal vuur was’, zei Polderman tegen CBC News.

Andere inwoners waren evenzeer verbijsterd. Jean McKay, die de First Nations-gemeenschap van Kanaka Bar, ongeveer 15 kilometer van Lytton, verliet met haar 22-jarige dochter Deirdre, vertelde de Canadese om..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .