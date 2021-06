Oud-defensieminister Rumsfeld (88) overleden

De Amerikaanse oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld is op 88-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij speelde onder het presidentschap van George W. Bush een belangrijke rol bij Amerikaanse invasies in het Midden-Oosten.

Washington

Rumsfeld overleed in het bijzijn van zijn familie in Taos, in de zuidelijke staat New Mexico. Hij was zes decennia actief in de politiek en staat vooral bekend om zijn ministerschap van 2001 tot en met 2006. Hij gaf leiding aan het Pentagon toen het Amerikaanse leger Irak en Afghanistan binnenviel. Hij wordt gezien als de architect van de Amerikaanse invallen, die plaatsvonden na de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

Rumsfeld verliet eind 2006 zijn post, maar het duurde daarna nog jaren voordat de Amerikaanse rol in Irak ten einde kwam. De VS trokken zich pas in 2011 terug uit dat land. Uit Afghanistan vertrekt Amerika op korte termijn. Rumsfeld verontschuldigde zich niet voor zijn rol bij de twee oorlogen die langer duurden dan aanvankelijk de bedoeling was. <