Het linkse gevecht om Batley

Een Labour-aanhanger heeft voor haar raam in Batley posters opgehangen voor kandidaat Kim Leadbeater, zus van de vermoorde politica Jo Cox. In het arbeidersstadje woedt een felle stembusstrijd op links.

Batley

Wie Batley binnenkomt, ziet meteen het probleem waar de Britse Labourpartij mee te maken heeft. Nee, het is niet zozeer het zwerfvuil op de straten van dit vervallen arbeidersstadje in de heuvels van West-Yorkshire, of de rolluiken voor de winkels die de lockdown niet hebben overleefd. Het probleem is zichtbaar op de verkiezingsbordjes die aan de lantaarnpalen hangen, op de posters achter de ramen, op de groene dubbeldekscampagnebus die over de hobbelige straten rijdt.

Overal is, onder een nette hoed, het lachende gezicht van George Galloway te zien, de charismatische en eurosceptische socialist die ten tijde van de Irak-oorlog uit de Labourpartij was gezet.

Als voorman van de door hem opgerichte Workers Party of Britain is ‘Gorgeous..

