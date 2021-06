Petitie tegen wetten die aanpak van lepra belemmeren

Apeldoorn

Lepra is een besmettelijke infectieziekte die kan leiden tot ernstige vervormingen van onder andere handen, voeten en het gezicht. Volgens directeur Henno Couprie van de hulporganisatie is het ‘onvoorstelbaar’ dat in 29 landen leprapatiënten legaal mogen worden verbannen, weggestopt of de toegang worden geweigerd. Hij doelt daarbij op in totaal 130 wetten in landen als India, Myanmar, Nepal, Niger, Sri Lanka en Thailand die volgens hem op deze manier de mensenrechten van leprapatiënten ernstig schenden en effectieve bestrijding van de besmettelijke infectieziekte in de weg staan. Leprazending is daarom een petitie gestart om daar verandering in te brengen. Een soortgelijke actie heeft wereldwijd plaats bij partnerorganisaties. D..

