Hitte Canada verpulvert alle weerrecords

Lytton – Portland

‘Ik kan niet geloven dat ik dit opschrijf’, zo reageerde de meteoroloog Scott Duncan dinsdag op de weerkaarten uit Canada. ‘Canada heeft zijn hitterecord verpulverd.’ In het westen van Canada bereikte zondag in het plaatsje Lytton de thermometer 46,6 graden Celsius. Dat was veel heter dan het vorige record in die plaats, van 39,6 graden. Maar meteoroloog Derek Lee van het ministerie voor Milieu waarschuwde via de zender CBC: ‘Dus jullie dachten dat het buiten heet was? Morgen wordt het nog heter.’ Op maandag noteerde Lytton 47,9 graden, heter dan ooit geregistreerd in Las Vegas, de zuidelijke en hete Amerikaanse woestijnstad.

Ook in andere Canadese steden werden hitterecords verpletterd. In een overzicht van de Canadese r..

