Viroloog Marc van Ranst laat zich niet intimideren: ‘Ik ben volledig vrij om te reageren op onzin’

Brussel

In Nederland stelt iedereen die online weleens een coronadiscussie volgt zich vroeg of laat de vraag waarom een plat land toch ook zoveel platte mensen moet voortbrengen. In België is dat misschien nog wel erger.

Of laat dat misschien maar weg, want op 17 mei drong de 46-jarige militair en rechts-extremist Jürgen Conings het munitiedepot van het leger binnen om daar vier raketwerpers, een FN P90-machinegeweer en een handpistool te ontvreemden. In brieven aan zijn vriendin en de politie liet hij weten ‘in het verzet’ te gaan tegen de coronamaatregelen, onder meer door ’s lands bekendste viroloog Marc Van Ranst te vermoorden.

Als relatief bekende Vlaming sprak hij zich al jaren kritisch uit in televisieprogramma’s – niet alleen over v..

